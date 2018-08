Internacional

Juppé descarta sustituir a Fillon como candidato al Elíseo

06/03/2017

El derrotado en las primarias de la derecha ha dicho que no se ve con capacidad de unir a su familia política. Minutos antes, Sarkozy ha pedido una reunión entre los tres para solucionar la crisis.

El ex primer ministro francés y derrotado en las primarias de la derecha Alain Juppé ha confirmado hoy, lunes, que "no será candidato a la Presidencia" del país, ya que no se ve con capacidad de unir a su familia política.

En una declaración en Burdeos, ciudad de la que es alcalde, Juppé reconoció que "es demasiado tarde" para él, y que no encarna la "renovación" que demandan los franceses

A este respecto, ha lamentado "el derroche" que han supuesto las elecciones primarias en la derecha francesa, en las que Fillon se impuso a Juppé y al ex presidente Nicolas Sarkozy, que 'a priori' contaban con una mejor posición.

"Nunca en la Quinta República se ha presentado una elección presidencial en una situación tan confusa", ha admitido Juppé, al tiempo que ha subrayado que, pese a la crisis en Los Republicanos, "aún no es tarde para Francia".

Por su parte, minutos antes del anuncio de Juppé, el expresidente francés Nicolas Sarkozy ha propuesto una reunión a tres con el candidato de la derecha al Elíseo, François Fillon, y Alain Juppé, para "hallar una salida digna y creíble a una situación que ya no puede continuar".

En un comunicado, el también expresidente del partido conservador Los Republicanos expresa que "frente a la gravedad de la situación (...) cada uno debe hacer todo para preservar la unidad".

Sarkozy considera la situación insostenible y juzga que "crea una profunda consternación en los franceses".