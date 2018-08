Muere McGuinness, político irlandés y miembro histórico del Sinn Féin

El exviceministro principal de Irlanda del Norte y miembro del Sinn Féin Martin McGuinness ha fallecido este martes a los 66 años, según ha informado el diario irlandés 'The Independent' y el mismo partido.

McGuinness presentó su renuncia en enero por su desacuerdo con la ministra principal, Arlene Foster, respecto a un controvertido programa energético, lo que desencadenó unas elecciones anticipadas.

Recientemente salió a la luz que sufría una enfermedad cardiaca de la que no se han dado detalles, que le forzó a pasar dos semanas hospitalizado.

McGuinness también fue comandante del Ejército Republicano Irlandés, IRA.

El presidente del Sinn Féin, Gerry Adams, ha destacado la "determinación, dignidad y humildad" mostrada por McGuinness "durante toda su vida", cualidades con las que ha lidiado también "con este breve periodo de enfermedad", ha dicho.

"Era un apasionado republicano que trabajó incansablemente por la paz y la reconciliación y por la reunificación de su país", ha señalado Adams, amigo personal y compañero de McGuinness durante el pasado conflicto en la provincia británica.

Juntos lograron acercar al ya inactivo IRA hacia el desarme y el fin de la violencia y poner en marcha un exitoso proceso de paz, que culminó con la formación en 1998 en un Gobierno de poder compartido.

McGuinness, con Jonathan Powell y Paul Ríos, en 2014 en Loiu.

El primer ministro irlandés, Enda Kenny, ha indicado que McGuinness "siempre será recordado por su extraordinario viaje político", que le llevó desde la lucha armada hasta la competición democrática. "No solo llegó a creer que la paz debe prevalecer, sino que se comprometió a trabajar incansablemente por eso hasta el final", ha valorado.

La líder de Sinn Féin en Irlanda del Norte, Michelle O'Neill, ha descrito McGuinness como una "leyenda" y "un gigante" de la política, clave para la pacificación y el avance del proceso democrático en la isla. "Tengo el corazón roto esta mañana", ha escrito en su cuenta de Twitter.

