McGuinness Ipar Irlandako lehen ministro orde ohia zendu da

Martin McGuinness Ipar Irlandako lehen ministro orde eta Sinn Feineko kide ezaguna izan zena hil da gaur, asteartea, 66 urte zituela, The Independent egunkariak eta alderdiak berak zabaldu dutenez.

McGuinnessek urtarrilean utzi zuen kargua, Arlene Foster lehen ministroarekin zituen desadostasunak zirela medio, energia-programa polemiko bat dela eta. Ondorioz, hauteskundeak aurreratu behar izan zituzten.

Horren inguruko zehaztasunik eman ez badute ere, orain gutxi jakin da gaixotasun arraro bat zuela, amiloidosia, eta bi aste eman ditu ospitalean.

McGuinness Irlandako Armada Errepublikanoaren (IRA) komandante ere izan zen.

Sinn Féin Leader and former Deputy First Minister Martin McGuiness dies after short illness https://t.co/OvB8BMQhxZ pic.twitter.com/1xlbkFqiMt

Gerry Adams Sinn Feineko presidenteak McGuinnessek "bere bizitza osoan erakutsitako erabakitasuna, duintasuna eta umiltasuna" goraipatu ditu. "Gaixo egon den epe labur horretan ere" hala jokatu du, esan du Adamsek.

"Errepublikazale amorratua zen, bakearen eta adiskidetzearen alde lan egin zuen gogotik, baita bere herrialdearen bat egitearen alde ere", Sinn Feineko presidente eta McGuinnessen lagun eta kideak azaldu duenez.

Gauza asko lortu zituzten elkarrekin, besteak beste, armagabetzea gauzatzera bultzatu zuten IRA, bake prozesu arrakastatsua martxan jarrita. Prozesu horren bukaeran, Gobernua osatu zuten 1998an.

McGuinness, Jonathan Powell eta Paul Riosekin batera, 2014an Loiun. Artxiboko argazkia: EFE

Enda Kenny Irlandako lehen ministroaren esanetan, McGuinness beti "gogoratuko dute egindako ibilbide politikoagatik", borroka armatutik lehia demokratikora eraman baitzuen. "Bakea gailendu egin behar zela sinistu ez ezik, horren alde azkeneraino lan egiteko konpromisoa ere hartu zuen", erantsi du.

Bestalde, Michelle O'Neill Sinn Feinen Ipar Irlandako buruak adierazi duenez, McGuinness politikako mitoa eta handia izan zen, bakerako eta prozesu demokratikorako bidean ezinbestekoa. "Bihotza urratuta daukat gaur goizean", esan du Twitterren duen kontuan.

My heart is broke this morning. We have lost a legend, a giant of a man. I'm very proud to say he was my friend and mentor x