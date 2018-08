Internacional

Dijsselbloem acusa al sur de 'gastarse el dinero en copas y mujeres'

21/03/2017

Eurodiputados españoles han reclamado el cese del presidente del Eurogrupo por sus declaraciones.

El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, ha acusado a los países del sur de la Unión Europea (UE) de "gastarse todo el dinero en copas y mujeres".

En una entrevista al periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, Dijsselbloem ha señalado que "en la crisis del euro, los países del Norte se han mostrado solidarios con los países afectados por la crisis. Como socialdemócrata, atribuyo a la solidaridad una importancia excepcional. Pero el que la solicita, tiene también obligaciones. Uno no puede gastarse todo el dinero en copas y mujeres y luego pedir que se le ayude".

Tras la polémica causada, el propio Dijsselbloem ha descartado disculparse por sus palabras: "No, no, yo sé lo que dije porque salió de mi propia boca y no hace falta que lo lea", ha asegurado el político laborista neerlandés en respuesta a la petición del eurodiputado catalán de Los Verdes, Ernest Urtasun, para que pidiera perdón durante una comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo (PE).

Dijsselbloem se ha mostrado sorprendido porque sus palabras hayan tenido tanta repercusión en los medios españoles. "Dejé muy claro que la solidaridad va de la mano de la responsabilidad y de los compromisos", ha dicho.

Urtasun, por su parte, ha calificado las palabras del neerlandés de "inaceptables" y ha recalcado que se trata de un comentario "machista y lleno de estereotipos completamente falsos sobre los países del sur".

El eurodiputado del Partido Popular (PP) Esteban González Pons ha considerado que Dijsselbloem debe "disculparse o dimitir" como presidente del Eurogrupo, porque ya no es "neutral".

Por su parte, el europarlamentario del PSOE Javi López ha afirmado que Dijsselbloem había sido "ofensivo, ignorante y arrogante" y también ha pedido su cese.

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento, Marina Albiol, ha exigido también la dimisión "inmediata" de Dijsselbloem por sus "insultos" a los países del sur de Europa.

El mandato del laborista holandés al frente del Eurogrupo finaliza en enero de 2018, pero los malos resultados de su partido, el laborista PvdA, en los comicios holandeses de la semana pasada ponen en duda su continuidad como ministro en el futuro Ejecutivo de coalición de su país.