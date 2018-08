Internacional

Valls anuncia que votará a Emmanuel Macron en las presidenciales

Agencias | Redacción

29/03/2017

No respaldará, por tanto, al candidato de su partido, Benoit Hamon, al que ha criticado duramente.

El ex primer ministro francés Manuel Valls ha anunciado este miércoles que votará al candidato de la plataforma '¡En marcha!, Emmanuel Macron, en las próximas elecciones presidenciales galas, en lugar de respaldar al candidato de su partido, el socialista Benoit Hamon.

"Sí, voy a votar por Emmanuel Macron porque no hay que afrontar ningún riesgo para la república ni para Francia. Asumo mis responsabilidades... No tengo nada que negociar. Esto no es un arrebato, es una decisión adoptada desde la razón", ha asegurado Valls, en una entrevista concedida a la cadena de televisión gala BFM.

"No, no voy a votar por Benoit Hamon", ha explicado Valls, que perdió las primarias socialistas frente a Hamon. "Esta elección presidencial es rara e inédita y refleja una descomposición de la vida política", ha añadido el exjefe del Gobierno francés, antes de descartar que su partido le pueda expulsar por respaldar al candidato de otra formación. "¿A mí? ¿Me excluirían aquellos que no han respetado ninguna regla durante cinco años?", ha ironizado.

El apoyo de Valls a Macron supone un nuevo varapalo para el candidato presidencial del Partido Socialista, Benoit Hamon, al que ya ha anunciado que no votará el actual ministro de Defensa, el también socialista Jean-Yves Le Drian.

"Ante la amenaza que representa el populismo, la extrema derecha (...) no se puede asumir ningún riesgo", ha justificado Valls.