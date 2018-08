Un herido tras varias explosiones junto al autobús del Borussia Dortmund

La policía alemana ha confirmado que se han producido tres explosiones junto al autobús del equipo Borussia de Dortmund cuando éste circulaba hacia el estadio para el partido de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Mónaco.

La policía de Dortmund (oeste de Alemania) ha confirmado que las explosiones han sido "un ataque con artefactos explosivos que debe ser tomado en serio".

El suceso se ha producido sobre las 19.00 hora local cuando el vehículo, con los jugadores dentro, se dirigía hacia su estadio para disputar el partido contra el Mónaco correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

La policía de Dortmund ha confirmado que a causa de las explosiones, que tuvieron lugar "cerca del autobús" del equipo, una persona resultó herida y varias lunas del vehículo han resultado dañadas total o parcialmente.

Según ha confirmado el club alemán, el herido es el futbolista catalán Marc Bartra, que tendría lesiones de carácter leve en un brazo, y ya ha salido del hospital donde ha sido atendido.

Las explosiones se han registrado cuando el vehículo circulaba por la zona de Dortmund-Höchsten, en la ciudad de Dortmund (oeste de Alemania), donde se encuentra el hotel de concentración del conjunto.

Una nota reivindicando el ataque

La fiscal del caso, Sandra Lucke, ha revelado en rueda de prensa que en los alrededores del lugar del ataque se ha encontrado una nota en la que se reivindica la autoría de este hecho, si bien no ha querido adelantar detalles. "Hay que verificar la autenticidad de la nota", ha dicho.

El jefe de la Policía de Dortmund, Gregor Lange, no ha dudado en afirmar que se trata de un "ataque deliberado". "Hay que ver en qué dirección se encarrilan las pistas", ha dicho un portavoz del cuerpo de seguridad, subrayando que hasta ahora no hay indicios que apunten a un acto terrorista.

Bartra, herido

El director deportivo del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ha informado de que el catalán Marc Bartra ha resultado herido en la mano y en el brazo, no de gravedad, y que el equipo se encuentra "en estado de shock". El futbolista navarro Mikel Merino también viajaba en el autobús, pero ha resultado ileso.

Remitiéndose a informaciones de la policía, Watzke ha explicado que tres artefactos "escondidos en una esquina" fueron detonados "de alguna forma" cuando el autobús salía del hotel.

"Se informa del ataque producido por un explosivo a la salida del hotel. Los jugadores están bien, lo de Bartra no reviste gravedad", ha explicado el Borussia a través de su cuenta oficial de Twitter.

El club ha informado de que se ha decidido, tras una conversación con mandatarios de la UEFA, suspender el partido posponerlo hasta mañana.

.@ChampionsLeague quarter-final first leg postponed until tomorrow #bvbasm More info: https://t.co/UWIkUT8U2O pic.twitter.com/wk3HPrRPxq