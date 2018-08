Venezuela publica un vídeo para demostrar que Leopoldo López está bien

El Gobierno de Venezuela ha publicado este miércoles un vídeo del dirigente de Voluntad Popular Leopoldo López, en la prisión militar de Ramo Verde desde febrero de 2014, como "prueba de vida" ante los rumores de que había sido trasladado a un hospital militar.

La esposa de López, Lilian Tintori, anunció a través de su cuenta oficial de la red social Twitter que estaba "de camino al hospital militar" donde pretendía "pedir ver a Leopoldo". Una vez en el centro hospitalario, volvió a escribir para indicar que las autoridades le habían dicho que su esposo no estaba ahí.

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, durante su programa retransmitido por la cadena estatal Venezolana de Televisión, dio paso, pidiendo "silencio" porque "no tiene buen sonido", a las imágenes de López.

"Tienen que escuchar porque yo tengo una grabación de Leopoldo López de ahorita", ha indicado, instantes antes de dar paso a la grabación. En la misma, el opositor explica que se trata de un "mensaje de fe de vida" para su familia.

Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha exigido respeto al senador estadounidense Marco Rubio después de que este confirmara que el opositor Leopoldo López había sido trasladado a un hospital, una información desmentida.

I have confirmed @leopoldolopez has been taken to a military hospital in #Venezuela in very serious condition.