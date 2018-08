Venezuelak bideo bat argitaratu du Leopoldo Lopez onik dagoela erakusteko

Venezuelako Gobernuak Leopoldo Lopez Borondate Popularra mugimendu politikoaren sortzailearen bideo bat zabaldu du, bizirik dagoela erakusteko, hainbat zurrumurruk ospitalean egoera larrian zegoela zabaldu eta gero. Leopoldo Lopez Ramo Verde espetxean dago, 2014ko otsailetik.

Lilian Tintori Lopezen emazteak "ospitale militarrerako bidean" zegoela iragarri zuen Twitter bidez, "Lepoldo ikusi ahal izatea eskatzeko". Behin heldu zenean, Tintorik berriz ere idatzi zuen bere senarra bertan ez zegoela esateko.

Diosdado Cabello Venezuelako Alderdi Sozialista Bateratuaren presidente ohiak, Venezuelako telebista ofizialean duen saioan, "isiltasuna" eskatu du, Lopezen irudiak jarri aurretik, bideoaren "soinua ona ez delako".

"Entzun egin behar duzue, Leopoldo Lopezek oraintsu egindako grabazio bat dudalako", esan du. Irudiotan, bideoa bizirik dagoela erakusteko egin duela azaltzen du oposizioaren kideak.

I have confirmed @leopoldolopez has been taken to a military hospital in #Venezuela in very serious condition.