Felipe de Edimburgo decide dejar de ir a actos oficiales a partir de otoño

El príncipe Felipe de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II, dejará de atender actos oficiales a partir de otoño, si bien la soberana seguirá su actividad, ha informado hoy el Palacio de Buckingham.

El duque, que cumplirá 96 años en verano, mantendrá los compromisos adquiridos hasta finales de agosto, tras lo cual ya no aceptará invitaciones, aunque "puede ser" que en el futuro asista a eventos públicos de su elección, dice la nota.

El comunicado precisa que ha sido él mismo quien ha tomado esta decisión, con "el pleno apoyo" de la monarca, que en abril cumplió 91 años.

Aunque el príncipe Felipe abandona su labor oficial, "puede ser que decida participar en determinados actos públicos de vez en cuando", se añade.

