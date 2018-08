Ekitaldi ofizialetara ez joatea erabaki du Edinburgoko dukeak

Edinburgoko Felipe dukeak, Isabel II.a erreginaren senarrak, ez du ekitaldi ofizial gehiagotan parte hartuko datorren udazkenetik aurrera, baina erreginak normaltasunez jarraituko du, Buckingham Jauregiak adierazi duenez.

Dukeak 96 urte beteko ditu aurtengo udan, eta bete egingo ditu abuztura arte hartuta dituen konpromisoak. Hortik aurrera, ostera, ez du gonbidapen gehiagorik onartuko, baina "baliteke" etorkizunean berak aukeratutako ekitaldietara joatea, zabaldutako oharraren arabera.

Gainera, zehaztu dute berak hartu duela erabakia, erreginaren "babes osoarekin". Isabel II.ak 91 urte bete zituen aurtengo apirilean.

