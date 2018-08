Europa respira aliviada tras la victoria de Macron

Los mandatarios de la mayoría de países que componen la Unión Europea, así como numerosos presidentes del resto del mundo, han felicitado y han acogido con alivio la victoria del presidente electo de Francia, Emmanuel Macron.

La canciller alemana, Angela Merkel, felicitó ayer mismo por teléfono al futuro presidente francés, y consideró que el apoyo que ha recibido demuestra la "clara adhesión" del electoral francés a Europa.

Según explicó el Gobierno alemán en un comunicado, Merkel elogió la apuesta que el candidato socioliberal hizo durante la campaña por "una Unión Europea unidad y abierta al mundo".

El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, envió un mensaje de felicitación a Macron a través de la red social Twitter, nada más conocer la victoria: "Felicidades Emmanuel Macron. Feliz porque los franceses han escogido un futuro europeo. Todos juntos por una Europa más fuerte y más justa".

En esa línea se pronunció, asimismo, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, en su blog. "Esta noche, 'Vive la France, Vive l'Europe',y nos pondremos en marcha para dar a nuestra Unión el futuro que merecen los europeos".

"En nombre del Gobierno de Canadá, quisiera felicitar a Emmanuel Macron por su elección como próximo presidente de Francia", ha dicho el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, también mostró su enhorabuena al presidente electo francés y le aseguró que encontrará en España un "socio leal y comprometido".

"Me alegra transmitirle mi convicción de que su declarado propósito reformista, su firme defensa del proceso de integración europea y el sólido apoyo recibido del electorado auguran que Francia, país amigo, vecino, y socio estratégico de España, contribuirá activamente al impulso y al reforzamiento de la Unión Europea en un momento clave de su historia", según Rajoy.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha felicitado hoy, lunes, a Macron y le ha pedido superar la desconfianza mutua y trabajar constructivamente.

"Los ciudadanos franceses le han dado su confianza para encabezar el país en momentos difíciles para Europa y para toda la comunidad internacional", ha señalado Putin en un telegrama enviado al presidente electo francés y publicado en la página web del Kremlin.

Congratulations to Emmanuel Macron on his big win today as the next President of France. I look very much forward to working with him!