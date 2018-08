Internacional

El partido de Macron rechaza a Valls porque incumple sus 'criterios'

agencias | redacción

10/05/2017

En Marcha no ve "oportuno" integrarle, porque no es un partido “para reciclar”. Mientras tanto, el Partido Socialista inicia el procedimiento para expulsar el ex primer ministro.

Macron y Valls, en una imagen de archivo. FOto: Efe Macron y Valls, en una imagen de archivo. FOto: Efe

Noticias (1) Manuel Valls, candidato a las legislativas en el partido de Macron El ex primer ministro Manuel Valls ha sido rechazado, al menos de momento, para ser uno de los candidatos del partido del presidente Emmanuel Macron a la Asamblea Nacional. Además, desde su antigua formación, el Partido Socialista, han iniciado el procedimiento para expulsarle de sus filas. La plataforma política La República En Marcha se ha negado a aceptar en su seno al ex primer ministro socialista por considerar que "a día de hoy" no cumple los "criterios" exigidos para incorporarse al movimiento que ha llevado al Elíseo al líder centrista. Desde el PS le acusaron de "oportunismo" y le pidieron que abandonara sus filas para "dejar trabajar al partido". El presidente de la Comisión Nacional de Investiduras de ¡En Marcha!, Jean-Paul Delevoye, ha dicho que "nosotros no vemos oportuno para el movimiento ¡En Marcha! aceptar la candidatura de Manuel Valls". "No tenemos una vocación de reciclaje. Tenemos vocación de construir una nueva oferta para el ciudadano", ha subrayado. A pesar de todo, Delevoye ha admitido que la oferta de Valls representa una "forma de coraje político y de autenticidad".

