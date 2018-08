Internacional

Acusado de violación

La Fiscalía sueca cierra la investigación contra Assange tras siete años

agencias

19/05/2017

Scotland Yard ha dicho, no obstante, que si sale de la Embajada de Ecuador, detendrán al fundador de WikiLeaks. El abogado dice que Suecia no "pondrá ningún impedimento" para que lo haga.

La Fiscalía sueca ha anunciado hoy, viernes, que ha cerrado la investigación preliminar abierta por un delito de violación en 2010 atribuido al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde hace cinco años para evitar ser extraditado

"La fiscal jefe Marianne Ny ha decidido hoy cerrar la investigación en relación con la supuesta violación (grado menor) a Julian Assange", ha informado en un comunicado la Fiscalía.

Scotland Yard, por su parte, ha anunciado que procederá a detener a Assange si decide abandonar la Embajada de Ecuador en Londres.

En un comunicado, la Policía londinense ha recordado que el Tribunal de Westminster "emitió una orden de arresto contra Julian Assange después de que éste no se entregara al tribunal el 29 de junio de 2012" y, por tanto, la Policía Metropolitana "está obligada a ejecutar esa orden si abandona la Embajada".

Al contrario, la defensa del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha señalado que la decisión de la Fiscalía sueca supone que puede abandonar la Embajada de Ecuador en Londres, donde lleva recluido desde 2012.

"Es una victoria total para Julian Assange. Es libre de dejar la embajada cuando quiera. Hemos ganado el caso Assange. Está contento y aliviado, pero critica que haya tardado tanto tiempo", ha declarado el abogado Per E. Samuelsson, a la emisora pública "Radio de Suecia".

No obstante, Samuelsson ha aclarado que no sabe cuándo podría abandonar la legación diplomática el periodista, pero ha añadido que Suecia "ya no pondrá ningún impedimento para que lo haga", porque "está fuera del juego".