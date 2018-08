La ONU pide a Reino Unido y a Suecia que no detengan a Assange

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias ha pedido hoy al Reino Unido y a Suecia que "pongan fin a la privación de libertad" del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y que reconozcan su derecho a reclamar una compensación, al considerar que su detención fue arbitraria.

Los expertos que forman ese órgano solicitan también que se "respete su integridad física y libertad de movimiento", tras haber examinado el caso de Assange, quien está asilado desde 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres con el fin de evitar su extradición a Suecia, que lo reclama por delitos sexuales.

"Las opiniones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias son jurídicamente vinculantes en la medida en que están basadas en normas internacionales de derechos humanos" de obligatoria aplicación, aclaró el panel de expertos.

Respuesta de Suecia y Reino Unido

El Reino Unido considera que la opinión del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias "no cambia nada", según ha afirmado hoy el ministerio británico de Exteriores.

"Esto no cambia nada. Rechazamos completamente cualquier afirmación de que Julian Assange es víctima de una detención arbitaria", ha señalado un portavoz del Gobierno británico. "Reino Unido ya ha dejado claro a la ONU que contestaremos formalmente la opinión del Grupo de Expertos", ha precisado.

El portavoz del Gobierno de David Cameron ha recordado que "hay una denuncia de violación todavía pendiente y una orden de arresto europea en vigor, así que Reino Unido sigue teniendo la obligación legal de extraditarle a Suecia".

Por su parte, el Ejecutivo sueco ha sostenido en un comunicado que "las autoridades suecas no tienen ningún control sobre su decisión de permanecer" en la Embajada ecuatoriana en Londres, donde lleva refugiado desde junio de 2012. "Assange es libre de abandonar la Embajada en cualquier momento", ha añadido.

Asimismo, ha insistido en que no existe un riesgo de ser deportado a un tercer país, puesto que el Gobierno sueco no ha recibido hasta la fecha ninguna solicitud de extradición en su contra.

(Julian Assange en el balcón de la embajada de Ecuador. Foto: EFE)

Assange: "Es una victoria histórica"

Por su parte, Julian Assange ha reclamado al Reino Unido y a Suecia que "cumplan el dictamen de la ONU" que condena sus cinco años y medio de detención "arbitraria" en Londres y ha celebrado la decisión del organismo como una "victoria histórica".

En un mensaje desde el balcón de la embajada ecuatoriana, donde está refugiado desde 2012 -tras dos años bajo arresto domiciliario-, Assange ha instado a los Gobiernos sueco y británico a respetar el veredicto "vinculante".

"Es una decisión histórica para mí, mi familia y mis hijos", ha dicho el informático australiano, que ha aparecido vestido con traje oscuro y corbata de cuadros y presentando buen aspecto.

En su intervención pública, el fundador de WikiLeaks, de 44 años, ha criticado que el Reino Unido diga ahora que se opone al dictamen de la ONU cuando "no lo recurrió dentro del plazo establecido de quince días", y ha recordado que ambos países pertenecen al sistema de Naciones Unidas y deben acatar su autoridad.

Refugiado desde hace tres años

El periodista australiano lleva refugiado desde hace tres años en la legación de Ecuador en la capital británica a fin de evitar su extradición a Suecia, que le reclama para interrogarle por presuntos delitos sexuales.

En 2014, Assange llevó su caso ante la ONU por presunta "detención arbitraria", puesto que el Reino Unido tiene la obligación de arrestarlo y entregarlo a las autoridades suecas en cuanto salga de la embajada ecuatoriana.

Precisamente este jueves Assange ha asegurado que abandonará la Embajada de Ecuador y se entregará a las autoridades británicas si Naciones Unidas fallaba contra él en su caso contra los gobiernos de Suecia y Reino Unido.

Assange: I will accept arrest by British police on Friday if UN rules against me. More info: https://t.co/Mb6gXlz7QS pic.twitter.com/mffVsqKj5w