Trump critica a Merkel en medio de la creciente tensión entre ambos

La tensión provocada por las declaraciones del fin de semana de la canciller alemana, Angela Merkel, en las que se mostró crítica con Estados Unidos y con su nuevo presidente, Donald Trump, no parece remitir y este martes ambos han realizado comentarios en esta línea.

Trump, como viene siendo habitual en él, ha recurrido a su cuenta de Twitter para calificar como "muy malas" para Estados Unidos las políticas tanto comercial como militar de Alemania.

We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change