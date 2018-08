Trumpek Merkel kritikatu du, eta tentsioak gora egiten jarraitzen du

Angela Merkelek asteburuan AEBren eta Donald Trump berako presidentearen aurkako kritikak egin ostean, tentsioak gora egiten jarraitzen du, bi agintariek diskurtsoari eusten baitiote.

Hala, Trumpek Twitter erabili du, ohikoa duen moduan, bere iritzia emateko. Alemaniaren politika komertziala eta militarra AEBrentzat "oso txarrak" direla esan du sare sozialean.

We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change