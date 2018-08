¿Qué quiso decir Trump cuando dijo 'covfefe'?

Un mensaje en Twitter del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escrito pasada la medianoche, con una palabra inexistente y aparentemente incompleto, desató hoy numerosas burlas en la red.

"Pese a la constante 'covfefe' negativa de la prensa", tuiteó a las 00.06 Trump, quien presumiblemente quiso escribir "coverage" (cobertura), en lugar de la palabra inexistente "covfefe".

Este mensaje incoherente publicado a una hora poco habitual para Trump, que suele usar Twitter por las mañanas como principal medio de difusión, provocó numerosas burlas en la red, y más cuando el magnate no lo borró. Sin embargo, horas más tarde decidió eliminarlo de la red, aunque preguntó sobre el posible significado de la palabra.

Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy!