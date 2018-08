Zer esan nahi izan du Trumpek 'covfefe' idatzi duenean?

Donald Trump AEBko presidenteak Twitter sare sozialean idatzitako mezu zentzugabe (antza ez zuen idazten bukatu) batek broma eta txantxa ugari sortu ditu gaur, asteazkena, sarean.

"Prentsak 'covfefe' etengabean ukatu arren", txiokatu zuen Trumpek 00:06ean. Antza, "coverage" (jarraipena) idatzi nahi izan zuen, 'covfefe' beharrean.

Zentzurik gabeko mezu hau Trumpek idatzi ohi duen ordutik kanpo publikatu zuen. Presidenteak goizetan idatzi ohi du eta sare sozial hori erabiltzen du hedabide nagusi moduan. Mezuak broma ugari sortu ditu sarean, are gehiago ezabatu ez duenean. Ordu batzuetara, hala ere, kendu egin du saretik, baina hitz horrek zer iradokitzen duen galdetu die jarraitzaileei.

Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy!