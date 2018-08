Identificado como Yusef Zaghba el tercer terrorista del atentado de Londres

La Policía británica ha desvelado la identidad de los tres terroristas que perpetraron un ataque en Londres el sábado por la noche como Khuram Shazad, británico nacido en Pakistán de 27 años; Youssef Zaghba, un italo-marroquí de 22 años; y Rachid Redouane, de 30 años y de origen marroquí o libio.

La Policía ha señalado en un comunicado que Shazad y Redouane vivían en el barrio de Barking, al este de Londres. Los tres atacantes fueron abatidos a tiros tras matar a siete personas y herir a cerca de medio centenar en la zona del puente de Londres y el cercano mercado de Borough, en la orilla sur del río Támesis.

El tercer terrorista ha sido identificado como Youssef Zaghba, hijo de padre marroquí y de madre italiana y que fue detenido en 2016 en la ciudad de Bolonia cuando pretendía volar a Turquía para llegar a Siria, según ha informado el diario 'Il Corriere della Sera'.

La policía ha señalado que Rachid Redouane se había presentado a sí mismo como marroquí y como libio, y había utilizado asimismo otra identidad, bajo el nombre de Rachid Elkhdar y una edad de 26 años.

Shazad estaba en el radar de la policía y de los servicios secretos, si bien no había información de inteligencia que sugiriera que estaba planeando un ataque, mientras que Redouane no era conocido por las fuerzas de seguridad.

Mientras la investigación avanza, la Policía y los servicios secretos británicos son centro de la polémica al saberse que uno de los terroristas, identificado como Khuram Shazad Butt, estaba en el radar de las fuerzas del orden pero no se le investigó activamente.

La Policía Metropolitana de Londres ha defendido su actuación después de que los medios revelasen que la televisión británica había divulgado el año pasado un documental sobre las actividades de radicales islámicos, entre ellos Butt.

Tras las críticas de la prensa al saberse que Butt era conocido por la Policía y que ésta había decidido en su día rebajar la importancia de la investigación, el asistente del comisario de las fuerzas del orden de Londres, Mark Rowley, ha defendido su actuación.

Rowley dijo anoche a los medios que no había información previa que indicase que el extremista planease un atentado, por lo que la prioridad de la pesquisa "fue reducida de escalón?.

Víctimas

El trabajo para informar a los familiares sobre la identidad de las víctimas está en marcha, aunque la policía afirma que está "tomando tiempo", dado que algunos de los fallecidos eran extranjeros.

De las 48 personas que fueron trasladadas a hospitales de Londres tras el ataque, 36 continúan ingresadas, 18 de ellas en condición crítica, indicó Scotland Yard.

Liberados los 12 detenidos

Antes de desvelar estas identidades, la jefa de la Policía Metropolitana de Londres, Cressida Dick, aseguró que los investigadores tienen ya identificados a los autores y que ahora la prioridad es averiguar si actuaron solos o con apoyo de más personas.

La jefa de Scotland Yard ha contado, en declaraciones a la BBC, que había 12 personas detenidas (ya liberadas) por su supuesta relación con el ataque en la capital británica y que los agentes de Policía "se han incautado de una enorme cantidad de material forense".

Dick ha asegurado que la Policía Metropolitana desarrollará misiones de "protección" en todo Londres tanto para personas como para eventos. "Es una respuesta a muy larga escala", ha añadido la jefa de Scotland Yard.

Updates: Two men shot dead by police following terrorist attack in #LondonBridge #BoroughMarket named https://t.co/prQUaxy2k4 pic.twitter.com/LR4klVhZ64