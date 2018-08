Poliziak Londresko atentatuaren hirugarren terrorista identifikatu du

Erresuma Batuko Poliziak baieztatu egin ditu larunbatean Londresen izandako atentatuaren hiru egileen nortasunak: Khuram Shazad, 27 urtekoa eta Pakistango jatorria duen britainiarra; Youssef Zaghba, aita marokoarra eta ama italiarra zituen 22 urteko gaztea; eta Rachid Redouane, 30 urtekoa eta Marokokoa edo Libiakoa.

Shazad eta Redouane Barking auzoan bizi ziren, Londresko ekialdean. Hiru erasotzaileak tirokatuta hil zituzten, Londresko zubiaren inguruan eta Borough merkatuan zazpi lagun hil eta ia 50 pertsona zauritu ostean.

Poliziak hirugarren terroristaren nortasuna baieztatu du: Youssef Zaghba, aita marokoarra eta ama italiarra zituen 22 urteko gaztea izan zen eraso terroristan parte hartu zuen beste pertsona. 2016an atxilotu zuten Italian atxilotu zuten, Siriara heltzeko asmoz Turkiara zihoan hegazkin bat hartzeko prest zegoenean.

Bestalde, Poliziak adierazi du Rachid Redouanek marokoar eta libiar gisa aurkezten zuela bere burua, eta beste nortasun bat ere erabiltzen zuela, Rachid Elkhdar 26 urteko gizasemearena, hain zuzen ere.

Poliziak eta inteligentzia zerbitzuek bazuten Shazaden berri, baina ez zekiten eraso bat prestatzen ari zela, eta ez zuten inolako susmorik. Redouanen kasuan, aldiz, segurtasun indarrek ez zuten ezagutzen.

Ikerketak aurrera egin ahala, datu berriak zabaldu dira. Antza denez, Erresuma Batuko Poliziak eta inteligentzia zerbitzuek Londresko atentatua egin zuten terroristetako baten berri zuten, baina ez zekiten gaur egun eraso bat prestatzen ari zenik. Hala, Khuram Shazad Butt ikerketapean egon zela zabaldu ondoren, polemika handia piztu da Londresen.

Poliziak orain arte izandako portaera eta hartutako erabaki guztiak defendatu ditu, iaz Erresuma Batuko telebista kate batek jihadisten ekintzen inguruko dokumental bat zabaldu zuen arren. Besteak beste, Butt ageri zen bertan.

Erresuma Batuko Poliziak terrorista baten berri zuela eta inteligentzia zerbitzuek ikerketaren arreta jaistea erabaki zutela zabaldu ostean, kritika ugari jaso dituzte. Alabaina, Mark Rowley Poliziako kideak orain arte hartutako erabakiak defendatu ditu.

Horren esanetan, ez zegoen jakiterik Shazad gaur egun eraso bat prestatzen ari zela, eta, ondorioz, ikerketapean jarraitzen zuen arren, arreta jaistea erabaki zuten.

Biktimak

Martxan dago biktimen nortasuna senideei jakinarazteko prozesua, baina Poliziak aitortu du ?denbora? behar duela, hildakoetako batzuk atzerritarrak zirelako.

Erasoa izan ostean ospitaleetara eraman zituzten 48 lagunetatik 36k ospitalean jarraitzen dute, 18k egoera kritikoan, Scotland Yarden arabera.

12 atxilotuak, libre



Bi nortasun horien berri eman baino lehen, Cressida Dick Londresko Metropolitar Poliziaren Zerbitzuko buruak azaldu du identifikatuta dituztela hiru terroristak, eta bakarrik edo beste kide batzuen laguntzaz aritu ote ziren ikertzen ari dira orain.

Updates: Two men shot dead by police following terrorist attack in #LondonBridge #BoroughMarket named https://t.co/prQUaxy2k4 pic.twitter.com/LR4klVhZ64