Comienza en Hamburgo la cumbre del G20, con nuevos disturbios en las calles

La cumbre del G20, que reúne en Hamburgo a los líderes de las principales economías del mundo y las potencias emergentes, ha comenzado hoy con una reunión centrada en el terrorismo internacional, mientras en las calles se registraban de nuevo enfrentamientos entre policía y manifestantes.

La canciller alemana, Angela Merkel, anfitriona de la cita, ha recibido a sus invitados en el recinto ferial de la ciudad portuaria, tomada por la policía para garantizar la seguridad de las delegaciones.

Tras el "retiro" de los mandatarios para analizar el combate del terrorismo yihadista, llegarán a la mesa de negociaciones los dos asuntos más espinosos de la cumbre por la falta de consenso con Estados Unidos: el libre comercio y la lucha contra el cambio climático.

Merkel se reunió ayer con el presidente estadounidense, Donald Trump, para intentar allanar el camino a un acuerdo, aunque las delegaciones asumen que los equipos negociadores seguirán trabajando hasta el último momento.

En paralelo a las sesiones plenarias, Hamburgo será hoy escenario de la esperada primera entrevista entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin.

"Espero con interés todas las reuniones de hoy con líderes mundiales, incluyendo mi reunión con Vladímir Putin. Mucho que discutir", ha asegurado Trump en su cuenta de Twitter al comenzar la jornada.

I look forward to all meetings today with world leaders, including my meeting with Vladimir Putin. Much to discuss.#G20Summit #USA¿¿