G20ren goi-bilera hasi da Hanburgon, kaleetan istiluak dira bitartean

G20ren goi-bilera, Hanburgon munduko ekonomia nagusietako eta suspertzen ari diren herrialdeetako buruak elkartuko dituena, hasi da, nazioarteko terrorismoan zentratutako bilera batekin, kalean poliziaren eta manifestarien arteko istiluak nagusi diren bitartean.

Angela Merkel Alemaniako kantzilerrak jaso ditu estatuen ordezkariak, poliziak hartutako portuko azoka eremuan.

Terrorismo jihadista aztertzeko batzarraren ostean, negoziazio mahaira bi gai zalapartatsuenak iritsiko dira, AEBrekin adostu ezin dituztenak: merkataritza librea eta aldaketa klimatikoaren aurkako borroka.

Merkel atzo bildu zen Donald Trump AEBko presidentearekin, akordiorako bidea errazteko asmoz, baina negoziazio taldeek azken unera arte lan egin beharko dutela aitortu dute.

Bestalde, Hanburgo Trumpen eta Vladimir Putin Errusiako presidentearen arteko lehenengo bileraren lekuko izango da.

"Interes handia dut munduko buruzagiekin biltzeko, tartean Vladimir Putinekin izango dudan bilera. Asko dugu eztabaidatzeko", adierazi du Trumpek Twitter bidez.

I look forward to all meetings today with world leaders, including my meeting with Vladimir Putin. Much to discuss.#G20Summit #USA¿¿