Trump y Putin se volvieron a reunir durante la cumbre del G20

El presidente de EE. UU., Donald Trump, mantuvo una segunda conversación con su homólogo ruso, Vladímir Putin, durante la cumbre del G20 el pasado 7 de julio, un encuentro que hasta ahora no había salido a la luz y que fue ha sido confirmado hoy, miércoles, por la Casa Blanca a varios medios estadounidenses.

El encuentro tuvo lugar horas después del primer cara a cara entre Trump y Putin, que se produjo el pasado 7 de julio durante dos horas en Hamburgo (Alemania), durante la cumbre de líderes del G20.

"Hubo una cena social reservada únicamente para parejas (de jefes de Gobierno y sus esposas) en el G20. Hacia el final, el presidente (Trump) habló con Putin en esa cena", ha dicho el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Michael Anton, a la cadena CNN.

"No hubo asesores ni miembros del gabinete presentes, para ninguno de los países", con la excepción de los traductores, ha agregado Anton, quien ha dicho que no podía hablar sobre el contenido de la reunión porque los mandatarios estaban prácticamente solos.

Trump se sentó en el otro extremo de la mesa respecto a Putin durante la cena del G20, pero a mitad de la comida se levantó para sentarse al lado del mandatario ruso y hablar con él.

La confirmación oficial del encuentro llegó poco después de que Ian Bremmer, un experto en geopolítica y presidente del Grupo Eurasia, informara en una entrevista televisiva de esa segunda conversación en persona entre los dos mandatarios.

"Nunca, en mi experiencia como politólogo, he visto a dos grandes países con una constelación de intereses nacionales que son tan disonantes y cuyos líderes parecen hacer todo lo posible para llevarse bien entre sí", añadió Bremmer, que consideró que Putin es el líder con el que Trump tiene una "mejor relación personal".

The Fake News is becoming more and more dishonest! Even a dinner arranged for top 20 leaders in Germany is made to look sinister!