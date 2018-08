Trump eta Putin bigarrenez bildu ziren G20aren goi-bilera izan zenean

Donald Trump AEBko presidentea bi aldiz bildu zen Vladimir Putin Errusiako presidentearekin, uztailaren 7an egin zen G20aren goi-bileraren baitan. Gaur arte ez da jakin bi aldiz bildu direla, eta Etxe Zuriak baieztatu egin du jada.

Bilera Trumpen eta Putinen lehen aurrez aurrek batzarraren ostean egin zuten. Lehena Hamburgon (Alemania) egin zuten, G20aren goi-bilera izan zenean, eta bi ordu iraun zuen.

"Afari bat antolatu zuten G20an, soilik bikoteentzat (gobernuburuak eta emazteak). Amaieran, presidenteak (Trump) Putinekin hitz egin zuen afari horretan", esan dio Michael Anton Etxe Zuriko Segurtasun Nazionaleko Kontseiluaren bozeramaileak CNN telebista kateari.

"Ez zen ez aholkularirik ez Kabineteko kiderik egon", itzultzaileak baino ez, Antonek gaineratu duenez, baina ezin izan du bileran esandakoa azaldu ia bakarrik egon zirelako bi agintariak.

Putin mahaiaren alde batean eseri zen, eta Trump, kontrakoan. Ondoren, afariaren erdialdera, altxatu eta presidente errusiarraren ondoan eseri zen, harekin hitz egiteko.

Etxe Zuriak ez du bilera baieztatu, Ian Bremmer geopolitikan aditu eta Eurasia Taldeko presidenteak telebista batean egin dioten elkarrizketa batean berak aipatu arte.

"Politologo gisa jardun naizen denbora guztian, ez dut inoiz halakorik ikusi: horren interes kontrajarriak dituzten eta hain ezberdinak diren bi herrialdeen liderrek edozein gauza egitea harreman ona izateko", esan du Bremmerrek. Adituaren iritzian, presideente guztien artean, Putinekin du harremanik onena Trumpek.

The Fake News is becoming more and more dishonest! Even a dinner arranged for top 20 leaders in Germany is made to look sinister!