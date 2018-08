Internacional

Kushner: ‘Decir que Trump ganó gracias a Rusia es ridiculizar sus votantes’

Agencias | Redacción

25/07/2017

El yerno y asesor de Donald Trump ha asegurado que durante la campaña no cometió actos ilegales para dañar a un tercero y ha afirmado que ha sido transparente.

El yerno y asesor del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, ha insistido en que no cometió ninguna negligencia en sus contactos con Rusia el año pasado y ha señalado que sugerir que su suegro ganó las elecciones gracias a Moscú es "ridiculizar" a quienes votaron por él el año pasado.

"Donald Trump tenía un mensaje mejor y dirigió una campaña mejor (que su rival demócrata, Hillary Clinton). Y por eso ganó. Sugerir otra cosa ridiculiza a los que votaron por él", ha afirmado Kushner en una declaración ante los periodistas en la Casa Blanca.

"Déjenme hablar muy claro: No cometí actos ilegales para dañar a un tercero con Rusia, ni sé de nadie más en la campaña que lo hiciera", ha subrayado el yerno de Trump.

"No mantuve contactos inapropiados. No he dependido de fondos rusos para financiar mis actividades empresariales, y he sido completamente transparente a la hora de proporcionar toda la información solicitada" por el FBI y el Congreso, ha añadido Kushner.

Kushner se ha mostrado "agradecido" por trabajar en "temas importantes" como la paz entre israelíes y palestinos, que Trump le ha confiado dentro de un amplio abanico de responsabilidades, y ha asegurado que cada día va a trabajar "con entusiasmo e ilusión".