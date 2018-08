Trump llama mentiroso y 'filtrador' al exdirector del FBI James Comey

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llamado mentiroso y "filtrador" al exdirector del FBI James Comey, quien ayer reiteró ante el Senado que el mandatario le pidió que abandonara la investigación contra el entonces asesor de Seguridad Nacional y subordinado de Trump, Mike Flynn, por supuestos lazos con Rusia.

Comey, no obstante, también indicó que el FBI nunca inició una investigación contra el propio Trump, algo que el presidente norteamericano ha considerado como "una total y completa reivindicación" de su persona.

"A pesar de tantas falsas declaraciones y mentiras, total y completa vindicación... ¡y GUAU, Comey es un filtrador!", ha escrito en Twitter el presidente estadounidense tras un silencio inusualmente largo de casi dos días.

Despite so many false statements and lies, total and complete vindication...and WOW, Comey is a leaker!