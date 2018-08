Internacional

Reunión en Egipto

Israel y Palestina se comprometen a cerrar los 'temas clave' en un año

Redacción

14/09/2010

Además, los dirigentes israelíes y palestinos han acordado mantener "estrictamente confidenciales" sus conversaciones de paz.

Dirigentes israelíes y palestinos han acordado mantener "estrictamente confidenciales" sus conversaciones de paz y se comprometieron a completar dentro de un año los "temas esenciales".



La secretaria de Estado de EE. UU., Hillary Clinton, ha presidido en la localidad turística egipcia de Sharm el Sheij la segunda ronda de negociaciones entre palestinos e israelíes, con el objetivo principal de impedir que las conversaciones colapsen apenas unos días después de su inicio.

Las declaraciones de los representantes de ambas partes no permiten esperar un compromiso que acabe con uno de los principales escollos en las negociaciones, la construcción de colonias en Cisjordania por parte de Israel.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha buscado un compromiso para seguir construyendo en el territorio ocupado de Cisjordania, sin que ello provoque la retirada de los palestinos de las negociaciones de paz.

Pero los palestinos, por su parte, iban a insistir en la postura de que se retirarán de las conversaciones si Israel no prorroga el próximo día 30 la moratoria que declaró hace diez meses en la construcción en los asentamientos.

En un espaldarazo a los palestinos, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo anoche en Egipto que Estados Unidos "considera necesario prorrogar la moratoria", ya que "la otra alternativa es clara: no habrá negociaciones, no habrá seguridad, no habrá Estado (palestino)".

La segunda ronda de conversaciones de paz israelo-palestinas se han celebrado esta mañana en Sharm el Sheij bajo la supervisión de Clinton y del presidente egipcio, Hosni Mubarak, y continuarán mañana en Jerusalén.

Medios israelíes destacan un "ambiente de pesimismo" creado por divergencias entre las partes en torno a la cuestión de la construcción de los asentamientos, lo que explica la ausencia de ceremonias o declaraciones frente a los medios de comunicación, a diferencia de la primera ronda en Washington a principios de mes.