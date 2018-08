Dos explosiones en la planta química de Crosby, tras el paso de Harvey

El paso del huracán Harvey por el estado de Texas (EE.UU), que ha dejado ya 37 muertos, ha provocado dos explosiones en la planta química de Arkema, en la localidad de Crosby, situada en el condado de Harris, el más afectado por el huracán.

Fuentes de la planta han confirmado la explosiones ocurridas a las 02:00 horas local. Según informan medios locales, funcionarios del condado de Harris, una columna de denso humo negro se eleva desde las instalaciones tras haberse escuchado las explosiones.

La oficina del sheriff del condado de Harris ha informado que al menos un agente ha sido evacuado al hospital por inhalación de gases.

One deputy taken to hospital after inhaling fumes from Archem plant in Crosby. 9 others drove themselves to hospital as precaution.