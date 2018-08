Bi leherketa izan dira Crosbyko lantegi kimikoan, Harveyren ondorioz

Odol eta txikizio arrastoa utzi du Harvey urakanak Texaseko Estatuan (AEB). Gutxienez 37 pertsona hil dira. Crosby herrian (Harris konderria, urakanak gogorren astinduta eremua) dagoen Arkema zentral kimikoan bi leherketa izan dira bart.

Lantegi kimikoko arduradunek baieztatu dutenez, bi eztanda izan dira 02:00ak aldera. Harris konderriko funtzionarioen arabera, ke beltza ateratzen ari da zentraletik.

Bestalde, Harris konderriko sheriffaren bulegoaren arabera, gutxienez polizia bat eraman dute erietxera, gasa arnastuta intoxikatu baita.

One deputy taken to hospital after inhaling fumes from Archem plant in Crosby. 9 others drove themselves to hospital as precaution.