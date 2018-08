Una nueva nave tripulada se acopla a la Estación Espacial Internacional

La nave tripulada Soyuz MS-06, bajo el mando del comandante ruso Alexander Misurkin, se ha acoplado hoy, miércoles, con éxito a la Estación Espacial Internacional (EEI), ha informado la agencia espacial rusa.

El acoplamiento se ha producido en modo automático tras menos de seis horas de vuelo.

A bordo del aparato, además de Misurkin (de la agencia rusa Roscosmos), viajan los ingenieros de vuelo estadounidenses Mark Vande Hei y Joe Acaba, ambos de la NASA.

La Soyuz despegó a las 23:17 horas de este martes desde el cosmódromo de Baokonur (Kazajistán) con ayuda de un cohete portador Soyuz FG de tres fases.

Foto: EFE

El comandante Misurkin inicia con este viaje su segunda estancia en la EEI.

After a 6-hour flight and 4 orbits of Earth, @Astro_Sabot, @AstroAcaba & Russian crewmate arrived at @Space_Station: https://t.co/zwPqumbZet pic.twitter.com/FP9gC7nnSs