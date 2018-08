Espazio-ontzi tripulatu bat Nazioarteko Espazio Estazioarekin elkartu da

Soyuz MS-06 espazio-ontzi gidatua Nazioarteko Espazio Estazioarekin (NEE) elkartu da gaur, asteazkena, Alexander Misurkin astronauta errusiarraren gidaritzapean, Roscosmos Errusiako espazio-agentziak jakinarazi duenez.

Modu automatikoan batu dira, sei ordu baino gutxiago iraun duen hegaldi bat egin ostean.

Espazio-ontzian, Mark Vande Hei eta Joe Acaba NASAko ingeniariak daude Misurkinekin batera.

After a 6-hour flight and 4 orbits of Earth, @Astro_Sabot, @AstroAcaba & Russian crewmate arrived at @Space_Station: https://t.co/zwPqumbZet pic.twitter.com/FP9gC7nnSs