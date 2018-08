Internacional

Seísmo del 19 de septiembre

Las autoridades suben a 238 el número de muertos por el terremoto en México

agencias | redacción

21/09/2017

Aún sigue la búsqueda de víctimas entre los escombros. El Servicio Sismológico de Nacional de México ha contabilizado un total de 34 réplicas en las últimas horas tras el terremoto.

El balance de víctimas mortales como consecuencia del terremoto de magnitud 7,1 que sacudió México ha ascendido a 238, según el último balance oficial.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, ha indicado en rueda de prensa que en la capital del país el número de fallecidos ha aumentado a 108 en las últimas horas.

Previamente, el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, había cifrado en 230 los fallecidos, indicando que en Ciudad de México habían muerto cien personas.

A los muertos en la capital del país se suman 69 en Morelos, 43 en Puebla, trece en el estado de México, cuatro en Guerrero y uno en Oaxaca.

Las autoridades no han dado por cerrado el balance, en la medida en que aún se busca a posibles víctimas entre los escombros y no existe certeza de que algunos datos no estén duplicados. En las últimas horas se ha llegado a revisar a la baja el recuento de fallecidos.

Hasta las 23:30 del 20-sep: 34 réplicas (M4.0 la mayor) del sismo del 19-sep M7.1 y 3781 réplicas (M6.1 la mayor) del sismo del 7-sep M8.2 ? Sismológico Nacional (@SSNMexico) 21 de septiembre de 2017

El Servicio Sismológico de Nacional de México ha contabilizado un total de 34 réplicas en las últimas horas tras el terremoto registrado el martes al mediodía en el centro del país.

El terremoto tuvo lugar poco más de una semana después de otro de magnitud 8,2 en la escala de Richter que dejó más de un centenar de muertos en los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Se da la circunstancia de que tal día como el 20 de septiembre, hace justo 32 años, se produjo otro seísmo en México que dejó miles de víctimas mortales.