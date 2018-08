Trump vuelve a amenazar con destruir Corea del Norte

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a amenazar con destruir Corea del Norte, tras escuchar la comparecencia de la representación norcoreana en la Asamblea General de Naciones Unidas, que tachó al mandatario norteamericano de "perturbado", así como de embarcarse en "una misión suicida" contra Pyongyang, antes de asegurar que "volarían cohetes norcoreanos sobre Estados Unidos".

"Acabo de oír hablar al ministro de Exteriores de Corea del Norte en la ONU. Si sigue haciéndose eco de los pensamientos del 'pequeño hombre cohete', no estarán por aquí mucho tiempo", ha escrito Trump en su cuenta de Twitter, usando el apodo peyorativo que empleó esta semana para describir al líder de Corea del Norte, empeñado en los últimos meses en poner a prueba la paciencia de la comunidad a base de ensayos con misiles balísticos y bombas nucleares.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer!