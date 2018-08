Trumpek Ipar Korea suntsitzeko mehatxu egin du berriro

Donald Trump AEBko presidenteak Ipar Korea suntsitzeko mehatxu egin du berriro, Nazio Batuetako Batzar Nagusian Ipar Korearen ordezkaritzaren agerraldia entzun ostean. Estatu Batuetako agintaria “zoratuta” zegoela esan zuen, eta Piongiangen kontra “misio suizida” batean sartu zela. Halaber, “Estatu Batuen gainetik Ipar Koreako koheteek hegan egingo zutela” azpimarratu zuen.

“NBEko Ipar Koreako Kanpo arazoetako ministroari hitz egiten entzun diot duela gutxi. ‘Suziri gizon txikia'ren pentsamenduei oihartzuna egiten jarraituz gero, ez dira denbora askorako hemen izango”, idatzi du Trumpek haren Twitterreko kontuan. Erabilitako gutxiespen-ezizena aste honetan beste behin erabili du Ipar Koreako burua deskribatzeko. Azken honek komunitatearen pazientzia probatu nahi izan du, misilekin eta bonba nuklearrekin egindako entseguekin.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer!