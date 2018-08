Internacional

Decisión kurda

Tensión en el Kurdistán, a la espera de conocer los resultados

26/09/2017

La votación ha contado con una masiva participación, entre maniobras militares de Turquía e Irak. EE. UU. no está a favor del referéndum, pero dice que su relación no cambiará a pesar de ello.

La Comisión Superior de Elecciones y Referéndum del gobierno regional del Kurdistán iraquí ha informado de que tras el cierre de los colegios ha comenzado el recuento de las papeletas del referéndum de independencia celebrado este lunes.

Los colegios cerraron a las 19:00 horas (18:00 horas en Euskal Herria), según dijo la Comisión en un comunicado recogido por la televisión kurda NRT, y que destaca que el referéndum "ha concluido con éxito".

Los resultados serán anunciados en menos de 72 horas desde el cierre de colegios, ha especificado.

En cuanto a la participación, otra televisión, Rudaw, ha informado citando a la Comisión de que alcanzaba el 78% una hora antes del cierre fijado por las autoridades electorales.

Rudaw también incluye datos de participación por regiones: Erbil (84%), Kirkuk (78,77%), Duhok (90%), Zakho (94%), Akre (94%), Soran (86%), Llanuras de Nínive (80%), Janaquín (92%), Yalaula (87%), Qaratapa (62%), Yabara (76%) y Majmur (87,3%).

Este lunes la región del Kurdistán iraquí ha celebrado un referéndum de independencia para separarse de Irak a pesar del rechazo de las instituciones federales de Bagdad y de potencias vecinas como Irán y Turquía.

Movilización de militares

El jefe del Estado Mayor iraquí, Ozman al Ganmi, anunció el inicio de unas "amplias" maniobras militares con Turquía en la frontera entre los dos países, informó la Comandancia de las Operaciones Conjuntas en un comunicado.

Por su parte, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, amenazó con intervenir militarmente en el Kurdistán para evitar que se establezca, "como en Siria, uno o varios Estados terroristas".

Estados Unidos ha dicho que "apoya un Irak unido, federal, democrático y próspero y seguirá buscando oportunidades para ayudar a los iraquíes a cumplir con sus aspiraciones en el marco de la Constitución".

No obstante, ha añadido que "la histórica relación entre EE. UU. y el pueblo de la región del Kurdistán iraquí no cambiará a la luz del referéndum no vinculante de hoy, pero creemos que este paso aumentará la inestabilidad y las dificultades para la región y su gente".