Al menos 11 heridos por un atropello en Londres

Al menos once personas han resultado heridas este sábado tras ser atropelladas por un vehículo que saltó a la acera en las proximidades del Museo de Historia Natural de Londres, según ha confirmado la Policía británica.

El atropello "no está siendo investigado" como una "acción terrorista", sino como una "colisión de tráfico", ha informado la Policía metropolitana. También ha indicado que el conductor del vehículo ha sido arrestado.

The incident in #ExhibitionRoad #SouthKensington earlier is not being treated as a terror-related incident. It is a road traffic collision.