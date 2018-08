La francesa Audrey Azoulay, nueva directora general de la UNESCO

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha elegido como nueva directora general a Audrey Azoulay, exministra de Cultura de Francia durante la administración de François Hollande.

La nueva directora ha sido la elegida con 30 votos, frente a los 28 del segundo candidato, el exministro de Cultura de Qatar Hamad bin Abdulaziz al Kawari.

Candidate proposed by the Executive Board for the post of #NextUnescoDG is: @AAzoulay pic.twitter.com/WGimZH8J4q