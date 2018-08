Audrey Azoulay frantziarra, UNESCOko zuzendari nagusi berria

Audrey Azoulay Frantziako Kultura ministro izandakoa aukeratu dute Nazio Batuen Hezkuntza, Zientzia eta Kulturako Erakundeko (UNESCO) zuzendari nagusi berri.

Azken bozketan, bi botoren aldearekin nagusitu zaio Qatarreko Hamad bin Abdulaziz al Kawari hautagaiari, 30 boto versus 28.

Candidate proposed by the Executive Board for the post of #NextUnescoDG is: @AAzoulay pic.twitter.com/WGimZH8J4q