Asesinada una periodista de investigación con una bomba lapa en Malta

La periodista maltesa Daphne Caruana Galizia ha sido asesinada este lunes cerca del pueblo de Bidnija, en el norte de la isla, a causa de la explosión de una bomba lapa colocada en su vehículo, según ha informado la Policía.

Caruana Galizia, de 53 años, tenía un famoso blog, daphnecaruanagalizia.com, en el que denunciaba de forma implacable casos de corrupción de políticos de Malta de primer nivel. Hace dos semanas, la periodista presentó una denuncia ante la Policía por una serie de amenazas que estaba recibiendo, según ha informado la televisión maltesa.

En las últimas publicaciones que realizó Caruana Galizia en su blog señalaba directamente a varios políticos de la oposición. "En estos momentos, hay sinvergüenzas donde quiera que mires. La situación es desesperante", escribió por última vez. En otra de sus entradas en dicho blog, publicó: "la vida pública de Malta padece a hombres peligrosamente inestables, sin principios ni escrúpulos".

El primer ministro de Malta, Joseph Muscat, ha calificado este hecho como "un bárbaro ataque contra la libertad de prensa". A principios de este año, Caruana Galizia acusó a Muscat por su supuesta falta de eficiencia en el puesto y denunció cuentas bancarias de su esposa en paraísos fiscales.

"No descansaré hasta que no vea que se ha hecho justicia en este caso. Nuestro país merece justicia", ha asegurado Muscat en una declaración televisada, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la unidad nacional.

Acusaciones contra Muscat

Muscat ganó la reelección en junio en unas elecciones anticipadas planteadas como un voto de confianza para contrarrestar las acusaciones de corrupción de Caruana Galizia.

La periodista aseguró que existía una base documental en la que se guardaban documentos que demostrarían que la mujer del primer ministro había sido la dueña y beneficiaria de una empresa en Panamá y que el dinero proveniente de ese negocio habría sido trasladado a cuentas bancarias en Azerbaiyán.

Muscat y su mujer, que habían demandado a la periodista por calumnias, han negado tales acusaciones. Además, el mandatario ha señalado que el único remedio para cualquiera que se sintiera difamado se encuentra en los tribunales.

Reacciones internacionales

Brutal murder of Daphne Caruana Galizia: tragic example of journalist who sacrificed her life to seek out the truth. She won’t be forgotten.

El presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, se ha pronunciado al respecto y ha asegurado en su cuenta de Twitter que "el brutal asesinato" de Caruana Galizia es un ejemplo "trágico de una periodista que ha sacrificado su vida en busca de la verdad" y ha subrayado que "nunca será olvidada".

"Todo el mundo sabe que Caruana Galizia era muy crítica con mi persona, tanto a nivel político como personal, pero nadie puede justificar este brutal acto", ha añadido Muscat.

Outraged to hear that Maltese investigative journalist+blogger Daphne Caruana Galizia has been murdered this afternoon not far from her home with a car bomb. I issue a €20k reward for information leading to the conviction of her killers. Her blog: https://t.co/XQCEXBKYn3 pic.twitter.com/ITHlBRzr0J