La oposición en Venezuela, premio Sájarov 2017

Los grupos políticos en la Eurocámara han votado este jueves el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2017 que ha recaído en la oposición de Venezuela, representada en la Asamblea Nacional y su presidente y los presos políticos Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos y Andrea González.

"La oposición democrática y los presos políticos en Venezuela son los ganadores del premio Sájarov 2017", ha anunciado el líder liberal en la Eurocámara, el exprimer ministro belga Guy Verhofstadt, que ha sido el primero en confirmar de manera oficial la elección a través de su perfil de Twitter.

BREAKING NEWS: Democratic opposition & political prisoners in Venezuela are the winners of the 2017 #SakharovPrize https://t.co/T215hIxrff pic.twitter.com/tAbqSprBhd