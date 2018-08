Venezuelako oposizioak 2017ko Sarajov saria eskuratu du

Venezuelako oposizioari eman diote Eurokamarako alderdi politikoek 2017ko Adierazpen Askatasunaren Sarajov saria. Asanblea Nazionala eta bere presidentea, zein Leopoldo Lopez, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos eta Andrea Gonzalez preso politikoak dira Venezuelako oposizioaren ordezkariak.

"Venezuelako oposizio demokratikoa eta preso politikoak dira 2017ko Sarajov saridunak", adierazi du Guy Verhofstadt Belgikako lehen ministro ohiak Twitterren.

BREAKING NEWS: Democratic opposition & political prisoners in Venezuela are the winners of the 2017 #SakharovPrize https://t.co/T215hIxrff pic.twitter.com/tAbqSprBhd