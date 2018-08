Trump cree 'a la inteligencia', que opina que Rusia interfirió en las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy en Hanoi (Vietnam) que cree en la información de las agencias de su país que investigan la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses. Además, Trump no descartó que el futuro pueda deparar una relación de amistad entre él y el presidente de Corea del Norte, Kim Jong Un.

En respuesta a preguntas de los periodistas tras una rueda de prensa compartida con el presidente de Vietnam, Tran Dai Quang, Trump aclaró que él nunca dijo la víspera que hubiese creído o no al presidente ruso, Vladímir Putin, cuando este le reiteró que no interfirieron en las elecciones de EEUU.

"Lo que yo dije, y me sorprende que siga habiendo un conflicto en esto, es que creía que Putin lo cree; yo creo que él cree que ni él ni Rusia interfirieron en las elecciones", explicó el mandatario, según una nota oficial de la rueda de prensa. Pero, sobre si él cree o no a Putin, “yo estoy con nuestra agencia. Yo creo en la información de nuestras agencias", añadió Trump.

El director de la CIA, Mike Pompeo, insistió ayer en que respalda el informe de la inteligencia sobre la injerencia electoral de Rusia en 2016, horas después de que Trump asegurara que cree a Putin cuando dice que Moscú no estuvo implicado.

Trump y Putin hablaron en varias ocasiones y pasearon juntos durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) que se clausuró el sábado en la ciudad portuaria de Danang, situada en la región central de Vietnam.

"Ha dicho que no se entrometió. Siempre que me ve dice que no lo hizo y de verdad que le creo cuando lo dice. Lo dice en serio. Creo que se siente muy insultado por esto, y eso no es bueno para nuestro país", declaró el presidente estadounidense ayer sobre el paseo con Putin.

Posible amistad con Kim Jong Un

Donald Trump, además, ha asegurado que es posible que pueda ser amigo del líder norcoreano Kim Jong Un algún día, y que sería algo "muy, muy agradable", aunque ha admitido que no está seguro de que suceda: "Puede ser algo extraño, pero es una posibilidad; si sucediera, podría asegurarte que sería bueno para Corea del Norte, pero también podría ser bueno para muchos otros lugares y ser bueno para el resto del mundo", ha aseverado el mandatario estadounidense.

A pesar de ello, al cabo de pocas horas, Donald Trump ha lanzado un mensaje en su cuenta de Twitter, donde ha lamentado los insultos que le ha dedicado el líder norcoreano, que le describió como un "viejo lunático", obsesionado por provocar "una guerra nuclear". "¿Por qué me Kim Jong Un me insulta llamándome viejo? Yo NUNCA le diría que es gordo y bajo", ha escrito Trump en su cuenta. "Oh, en fin, con lo que intento ser su amigo - ¡y quizás algún día pueda suceder!".

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen!