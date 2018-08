Internacional

John Lasseter abandona temporalmente Pixar por abusos a su personal

22/11/2017

Un trabajador de Pixar aseguró que Lasseter era conocido en el mundo de la animación por 'tocar, besar y hacer comentarios sobre atributos físicos'.

El jefe creativo de Pixar y Walt Disney Animation Studios, John Lasseter, ha anunciado este miércoles que tomará una excedencia de su cargo de seis meses tras reconocer comportamientos fuera de lugar y que se propasó con su personal, según el medio The Hollywood Reporter.

"Me disculpo profundamente si os he decepcionado. Especialmente quiero pedir perdón a cualquiera que haya estado en el lado contrario de un abrazo no deseado o cualquier otro gesto que sienta que haya cruzado el límite de algún modo, manera o forma", dijo Lasseter en un memorando dirigido a sus trabajadores.

Conocido por ser uno de los grandes cerebros detrás de Pixar así como una de las figuras mundiales más importantes del cine de animación, Lasseter es el director de filmes como Toy Story (1995), A Bug's Life (1998), Toy Story 2 (1999), Cars (2006) y Cars 2 (2011).

La salida de Lasseter se conoció hoy mientras The Hollywood Reporter preparaba un reportaje que detallaba presuntos abusos de poder por parte del ejecutivo.

Así, un trabajador de Pixar aseguró que Lasseter era conocido en el mundo de la animación por "tocar, besar y hacer comentarios sobre atributos físicos".

El reportaje también apunta que la actriz y guionista Rashida Jones y su compañero Will McCormack abandonaron el proyecto de "Toy Story 4" después de que Lasseter supuestamente hubiera hecho un "acercamiento" no deseado a Jones.