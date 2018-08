Bali, entre nubes de ceniza, columnas de vapor y actividad sísmica

La isla indonesia de Bali se encuentra reviviendo una situación que no se producía desde 1963, cuando el Agung entró en una serie de erupciones que se prolongaron durante un año y mataron a unas 1.100 personas.

En esta ocasión, no hay víctimas mortales, pero la actividad volcánica ha paralizado el país y ya ha generado decenas de miles de desplazados, y se espera que el número aumente.

El aeropuerto internacional Ngurah Rai, en Bali, permanecerá cerrado hoy por segundo día consecutivo debido a la alerta.

"Se amplía el cierre del aeropuerto de Bali hasta la mañana del miércoles (...) Las autoridades aeroportuarias continúan con sus evaluaciones", ha declarado Sutopo Purwo Nugroho, director de información de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNBP, en indonesio), en un comunicado.

Mount #Agung #volcano eruptions captured from space in GeoColor by Himawari-8 satellite, >100,000 people evacuated. More satellite imagery: https://t.co/oVYhIsjXNx #Bali #Indonesia pic.twitter.com/cMPIZLcibo