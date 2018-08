Bali, errauts hodei, ur-lurrinezko zutabe eta sismoen artean

Bali Indonesiako uhartea 1963az geroztik errepikatu ez den egoeran da berriz. Orduan, Agung sumendiak urtebete inguru eman zuen erupzioan eta 1.100 pertsona hil zituen.

Oraingo honetan, ez dago hildakorik, baina sumendiaren jarduerak herrialdea geldiarazi eta milaka eta milaka pertsonak ihes egitea eragin du, eta are gehiago izatea espero da.

Ngurah Rai Baliko nazioarteko aireportua gaur ere itxita egongo da (bigarren eguna) alerta dela eta.

"Baliko itxialdia luzatu egingo da bihar, asteazkena, arte (…) Aireportuko agintariek azterketak egiten jarraitzen dute", esan du Sutopo Purwo Nugroho Hondamendiak Kudeatzeko Agentzia Nazionalaren informazio zuzendariak, ohar batean.

Mount #Agung #volcano eruptions captured from space in GeoColor by Himawari-8 satellite, >100,000 people evacuated. More satellite imagery: https://t.co/oVYhIsjXNx #Bali #Indonesia pic.twitter.com/cMPIZLcibo