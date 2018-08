Internacional

DIÁLOGO

Corea del Norte acepta abrir la línea de comunicación con Corea del Sur

AGENCIAS | REDACCIÓN

03/01/2018

Pionyang volverá a utilizar la línea telefónica intercoreana. El anuncio llega después de que Seúl propusiera una reunión de alto nivel el 9 de enero a raíz de la voluntad mostrada por Kim Jong-un.

Corea del Norte ha anunciado hoy que reabrirá las suspendidas líneas de comunicación con Corea del Sur como parte de la voluntad de retomar el diálogo expresada por su líder, Kim Jong-un, en su mensaje de Año Nuevo.

Pionyang volverá a utilizar la línea telefónica intercoreana hoy a partir de las 15:00 hora local norcoreana, según la radio estatal de Corea del Norte.

El anuncio llega un día después de que Seúl propusiera mantener una reunión de alto nivel el próximo 9 de enero para tratar la posible participación de Pionyang en los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang a raíz de la voluntad de acercamiento mostrada por Kim Jong-un en su alocución del 1 de enero.

"Ratificando la voluntad de nuestro líder, mantendremos un contacto estrecho y sincero" ha dicho Ri Son-gwon, que encabeza la agencia encargada de gestionar asuntos intercoreanos en Pyongyang, en declaraciones recogidas por la agencia surcoreana Yonhap. "Mantendremos conversaciones de trabajo sobre el potencial envío por nuestra parte de una delegación" a los JJOO de Invierno, que se celebran en el condado surcoreano de PyeongChang del 9 al 25 de febrero.

No obstante, Ri no ha especificado si Corea del Norte aceptará o no la oferta de mantener una reunión de alto nivel el 9 de enero o si las conversaciones por el momento se limitarán a la línea de comunicación telefónica instalada en la frontera, que lleva sin operar casi dos años y era el único canal entre los dos países.

En Seúl, Yoon Young-chan, portavoz del presidente Moon Jae-in, ha celebrado la noticia. En caso de producirse el encuentro de alto nivel, sería el primero de este tipo en más de dos años entre los dos países, que se mantienen en guerra desde hace más de 65 años.