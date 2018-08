Internacional

GLOBOS DE ORO

Oprah Winfrey carga contra 'los hombres poderosos y brutales': 'Se acabó el tiempo'

AGENCIAS | REDACCIÓN

08/01/2018

En la alfombra roja el negro ha sido el color predominante como protesta por el acoso sexual. La crítica contra el machismo ha continuado durante la gala con duros y sentidos discursos

La 75 edición de los Globos de Oro pasará a la historia, no tanto por sus ganadores como por la denuncia y condena pública de las agresiones sexuales a las mujeres. Uno de los discursos más destacados ha sido la de la presentadora de televisión, Oprah Winfrey, quien ha cargado contra "los hombres poderosos y brutales" que han dominado el mundo.

La gala ha llegado precedida por una alfombra roja en la que prácticamente la totalidad de los artistas han vestido de negro, como protesta por el acoso sexual, pero la crítica contra el machismo ha continuado durante toda la gala al calor de los movimientos "Me Too" ("Yo también") y "Time's Up" ("Se acabó el tiempo").

Oprah Winfrey, ganadora del premio honorífico Cecil B. DeMille, ha sido una de las más tajantes al dirigirse contra "los hombres poderosos y brutales" que han dominado el mundo durante mucho tiempo: "Su momento ha llegado. Se acabó el tiempo".

"Tenemos por delante un nuevo día y cuando finalmente amanezca ese nuevo día será gracias a muchas mujeres, muchas de las cuales están en esta sala, y muchos magníficos hombres que van a luchar unidos para garantizar que llegue el momento en el que nadie tenga que decir, nunca más, 'yo también'", ha finalizado Winfrey con pasión ante un público puesto en pie.

Por su parte, Nicole Kidman, que ha triunfado con la miniserie "Big Little Lies", también ha recordado sobre el escenario los abusos que ahora son el centro de la conversación en Hollywood. "Creo y espero que podamos suscitar un cambio a través de las historias que contamos y la manera en las que las contamos. Mantengamos vivo el debate", ha señalado.

La noche ha comenzado con humor ácido gracias a los venenosos dardos enviados por el maestro de ceremonias, Seth Meyers, que salió airoso de la compleja tarea de abordar con chistes los escándalos sexuales de Hollywood. Meyers se ha referido explícitamente a Harvey Weinstein y Kevin Spacey, acusados por abusos.