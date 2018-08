Un terremoto sacude Nicaragua

Un terremoto de 5,8 grados en la escala Ritcher ha sacudido Nicaragua, aunque de momento no hay informes de daños.

El temblor ha tenido lugar al suroeste de El Astillero, en Rivas.

Felt #earthquake M5.9 strikes 138 km S of #Managua (#Nicaragua) 8 min ago. Please report to: https://t.co/ykopcg5hpj pic.twitter.com/CpJ64YS8yn