Ritcher eskalan 5,8 graduko lurrikara batek Nikaragua astindu du, baina oraingoz es dago argi kalterik eragin duen.

Hain zuzen ere, dardara El Astilleroren hego-mendebaldean jazo da, Rivasen.

Felt #earthquake M5.9 strikes 138 km S of #Managua (#Nicaragua) 8 min ago. Please report to: https://t.co/ykopcg5hpj pic.twitter.com/CpJ64YS8yn