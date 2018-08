Donald Trump: 'Misión cumplida'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha agradecido a Francia y a Reino Unido su colaboración en el ataque ejecutado esta madrugada contra instalaciones del Gobierno sirio y ha proclamado "misión cumplida" en relación a esta operación.

"Un ataque perfectamente ejecutado, el de anoche. Gracias a Francia y al Reino Unido por su sabiduría y por el poder de sus excelentes ejércitos. No se podía obtener mejor resultado. ¡Misión cumplida!", ha tuiteado.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!